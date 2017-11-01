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Razer’dan Yeni Mekanik Klavye: BlackWidow Ultimate

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 14:05 - Tarih: 15 Kasım 2017 - Yorum: 0
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Razerdan Yeni Mekanik Klavye: BlackWidow UltimateRazer Phone isimli oyuncu telefonunun duyurusunu gerçekleştiren Razer, şimdi de IP54 sertifikası ile suya ve toza karşı dayanıklı olduğunu kanıtlayan yeni mekanik klavyesi ile karşımıza çıkıyor. BlackWidow Ultimate adı ile görücüye çıkarılan oyuncu klavyesi, klavye üzerine yanlışlıkla su dökenlerin endişe duymalarını artık sonlandırıyor. Arka aydınlatmalı yeşil LED tuşları ile oyuncuları kendisine bağlayacak olan klavye, özelleştirilebilir ışık efektleri ile geliyor. 202,6 x 152,9 x 59,9 mm boyutlarında ve 450 gramdan daha hafif olduğu belirtilen Razer BlackWidow Ultimate, sahip olduğu 104 tuşun programlanabilmesine imkan tanıyor. Klavyenin yurt dışı satış fiyatı ise yaklaşık 110 dolar.

Razerdan Yeni Mekanik Klavye: BlackWidow Ultimate

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