Oyunseverlerin masaüstü bilgisayarlarda oyun zevkini arttırmak için tercih ettikleri çoklu ekranlar, şimdi de laptoplarda karşımıza çıkmaya başlayacak. Razer, CES 2017 fuarı kapsamında henüz konsept aşamasında olan Project Valerie isimli üç ekranlı dizüstü bilgisayarını duyurdu. 17,3 inçlik 4K çözünürlüğünde üç ekrana sahip olan Razer Project Valerie, daha iyi bir oyun deneyimi yaşamak isteyen kullanıcılar için geliyor. Üç ekranın tamamı bir arada kullanıldığında da 11.520×2.160 piksel çözünürlük elde ediliyor.

Dizüstü bilgisayarın işlemcisi, RAM belleği ve dahili hafızası hakkında bilgi bulunmasa da, konseptte HTC Vive veya Oculus Rift ile kullanılmaya uygun olan NVIDIA GeForce GTX 1080 grafik kartının yer aldığı belirtiliyor.

5,4 kilogram olan Razer Project Valerie dizüstü bilgisayar konseptinin üretime geçirilip geçirilmeyeceği ya da satış fiyatının ne olacağı ise henüz açıklanmadı.

Razer Project Valerie Tanıtım Videosu