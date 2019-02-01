PUBG Oynamak Tutuklanma Sebebi Oldu!

Dünya çapında oldukça popüler olan ve milyonlarca kişi tarafından oynanan PUBG oyunu, tutuklanma sebebi oldu. Hindistan, çocukların PUBG oynamasından dolayı oldukça şikayetçi. Yetkililerin yaptığı açıklamalara göre PUBG oyunu, çocuklarda dikkat bozukluğuna neden olmakla birlikte şiddet ve agresiflik eğilimlerinde de artışa sebep oluyor. Bu nedenle Hindistan'ın Ahmedabad şehrinde yasaklanmıştı. Bu yasağa karşı gelen 4 çocuk, halka açık bir yerde PUBG Mobile oynadıkları için tutuklandı.