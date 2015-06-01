Slightly Mad Studios ve Bandai Namco Entertainment ortaklığı ile geliştirilen ve heyecanlı bekleyişin sona erdiği Project CARS 2, PlayStation 4, PC ve Xbox One platformları için çıkışını gerçekleştirdi. Bunun için de heyecan verici bir çıkış videosu paylaşıldı. 130′dan fazla pist, 60′tan fazla bölge, 29 farklı motor sporu ve 180 civarında da araç ile yarışabileceğiniz Project CARS 2, en gerçekçi yarış simülasyonu olarak nitelendiriliyor. Oyunun çıkış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler…