Slightly Mad Studios tarafından geliştirilen, başarılı grafikleri ve gerçekçi oynanış dinamikleriyle yarış tutkunlarının vazgeçilmezlerinden biri olan Project Cars, 2. oyunu ile birlikte önümüzdeki eylül ayında VR desteği ile PlayStation 4, Xbox One ve PC platformlarında olacak. Yapılan açıklamayla birlikte 60 pist ve 130 pist düzeni bulunacak olan oyunda 4 mevsim dinamik hava koşulu ve gece gündüz dönüşü bulunacak. Bugün de Nvidia’nın en güçlü ekran kartı konumundaki Titan XP’si ile Project Cars 2 oynanış videosu paylaşıldı. Ultra ayarlarda, 4K çözünürlükte ve 120 FPS’de çekilen oynanış videosu, ekran kartının gücüyle birlikte oyunun da kalitesini gözler önüne seriyor ve bekleyenlerini heyecanlandırmayı başarıyor. Yayınlanan 4K çözünürlükteki oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.