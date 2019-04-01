Proje Yönetimi Trello ile Çok Daha Kolay

Sizlerle çok güzel ve sevdiğimiz bir uygulamayı paylaşmak istiyoruz. Mevcut projelerinizin yönetimi için gerekli birçok işlevsel özelliği içerisinde barındıran Trello ile örneğin, yapmanız gereken ileri tarihli aksiyonları not alabilir, arkadaşlarınız ile bunları ortak paylaşabilir ve düzenleyebilirsiniz.

Bu şekilde Google'ın Keep uygulamasına benzetilebilir. Ancak... Trello çok daha detaylı bir uygulama. Ayrıca tabii ki tamamen ücretsiz ve Türkçe kullanım imkânı da tanınıyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz.