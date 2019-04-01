Bu sitedeki her şey ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

Proje Yönetimi Trello ile Çok Daha Kolay

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:11 - Tarih: 11 Nisan 2019 - Yorum: 0

Proje Yönetimi Trello ile Çok Daha KolaySizlerle çok güzel ve sevdiğimiz bir uygulamayı paylaşmak istiyoruz. Mevcut projelerinizin yönetimi için gerekli birçok işlevsel özelliği içerisinde barındıran Trello ile örneğin, yapmanız gereken ileri tarihli aksiyonları not alabilir, arkadaşlarınız ile bunları ortak paylaşabilir ve düzenleyebilirsiniz.

Bu şekilde Google'ın Keep uygulamasına benzetilebilir. Ancak... Trello çok daha detaylı bir uygulama. Ayrıca tabii ki tamamen ücretsiz ve Türkçe kullanım imkânı da tanınıyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz.

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri