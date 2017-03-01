Arkane Studios tarafından geliştirilen ve Bethesda’nın dağıtımcılığını üstlendiği Prey, grafikleri ile birlikte iddialı bir şekilde geliyor. CryEngine oyun motoru kullanılarak geliştirilen oyun için minimum ve tavsiye edilen sistem gereksinimleri de paylaşıldı. Uzaylılar tarafından kaçırıldıktan sonra süper insan yapılan bir kişinin maceralarını konu alacak olan ve 5 Mayıs‘ta çıkışını yapacak Prey’in sistem gereksinimlerini aşağıdan inceleyebilir ve bilgisayarınızın yeterli olup olmadığını anlayabilirsiniz.

Prey Sistem Gereksinimleri

Prey Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit

Windows 7 64 bit İşlemci: Intel i5-2400 ya da AMD FX-8320

Intel i5-2400 ya da AMD FX-8320 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 2 GB ya da AMD Radeon 7850 2 GB

NVIDIA GeForce GTX 660 2 GB ya da AMD Radeon 7850 2 GB DirectX: Version 11

Version 11 HDD: 45 GB

Prey Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri