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Prey’in Sistem Gereksinimleri Geldi

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 13:54 - Tarih: 30 Nisan 2017 - Yorum: 0
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Preyin Sistem Gereksinimleri GeldiArkane Studios tarafından geliştirilen ve Bethesda’nın dağıtımcılığını üstlendiği Prey, grafikleri ile birlikte iddialı bir şekilde geliyor. CryEngine oyun motoru kullanılarak geliştirilen oyun için minimum ve tavsiye edilen sistem gereksinimleri de paylaşıldı. Uzaylılar tarafından kaçırıldıktan sonra süper insan yapılan bir kişinin maceralarını konu alacak olan ve 5 Mayıs‘ta çıkışını yapacak Prey’in sistem gereksinimlerini aşağıdan inceleyebilir ve bilgisayarınızın yeterli olup olmadığını anlayabilirsiniz.

Preyin Sistem Gereksinimleri Geldi

Prey Sistem Gereksinimleri

Prey Minimum Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit
  • İşlemci: Intel i5-2400 ya da AMD FX-8320
  • RAM: 8 GB
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 2 GB ya da AMD Radeon 7850 2 GB
  • DirectX: Version 11
  • HDD: 45 GB

Prey Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit
  • İşlemci: Intel i7-2600K ya da AMD FX-8350
  • RAM: 16 GB
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 4 GB ya da AMD Radeon R9 290 4 GB
  • DirectX: Version 11
  • HDD: 45 GB
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