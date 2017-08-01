Son yıllarda artan giyilebilir cihaz geliştirmeleri arasına bir yenisi daha eklendi. Giyilebilir teknolojik cihazlar üzerine çalışan Ubiquiti Networks adlı şirket, giyilebilir kamerası FrontRow‘u duyurdu ve satışa sundu. Facebook, YouTube ve Twitter’da pratik olmanın yanında kaliteli bir şekilde canlı yayın olanağı sağlayan dokunmatik ekranlı giyilebilir kamera, ayrıca pusula veya Spotify gibi üçüncü parti yazılımları da çalıştırabiliyor.

148 derecelik görüç açısı sunan, Full HD video kaydedebilen 8 megapiksellik ana kamerasının yanında 5 megapiksel çözünürlüklü ikinci bir kameraya sahip olan cihaz, 2 GB RAM ve 32 GB kapasite ile geliyor.

İki saate varan canlı yayın imkanı tanıyan batarya, bekleme modundayken 50 saatlik bekleme olanağı sunuyor. 16 saatlik hikaye modu özelliğinin kullanımına izin veren FrontRow, hikaye modundayken birkaç saniyede bir fotoğraf çekiyor ve bu fotoğrafları kullanarak time-lapse video hazırlayabiliyor. İki farklı renk seçeneği ile satışa sunulan giyilebilir kamera FrontRow’un yurt dışındaki satış fiyatı ise 399 dolar.

FrontRow Tanıtım Videosu