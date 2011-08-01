Politik Gerilim The Report için Yeni Fragman Geldi

Gerçek bir hikayeden sinemaya uyarlanan ve Adam Driver'ın başrolünde yer aldığı politik gerilim filmi The Report için yeni bir fragman geldi. 14 milyon dolar karşılığında Amazon tarafından satın alınan filmin senarist ve yönetmen koltuğunda Scott Z. Burns oturuyor.

The Report Filminden Yeni Fragman

Senato personeli olan Daniel Jones'un, CIA'in 11 Eylül sonrası yaptığı soruşturmayı araştırırken korkunç detaylara erişmesinin anlatıldığı filmin oyuncu kadrosunda Annette Bening, Jon Hamm, Michael C. Hall, Corey Stoll ve Maura Tierney gibi isimler yer alıyor.

15 Kasım 2019'da Amazon Prime Video üzerinden yayınlanacak olan The Report için paylaşılan yeni fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler.

The Report Fragman İzle