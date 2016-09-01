Veritabanı sağlığı, web sitemizin normal bir işleyişe sahip olması için oldukça önem arz etmektedir. Zaman zaman ise veritabanı onarımı ve optimizasyonu yapmak gerekebilmektedir. Peki, Plesk Panel kullanıcıları nasıl veritabanı bakımı yapabilir? Oldukça kolay. Aşağıdaki adımlar doğrultusunda, örneğin WordPress altyapısına sahip siteniz için, veritabanı onarımı ve optimize işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bilmeyenler için faydalı bir anlatım olmasını temenni ediyoruz.

AYRICA: Plesk Panel’de PhpMyAdmin Nerede Bulunur?

Plesk’te Veritabanı Bakımını Yapalım

Plesk‘e giriş yapın.

Domains‘e tıklayın.

Alan adınıza tıklayın.

Databases‘e tıklayın.

Webadmin bağlantısına tıklayın.

Veritabanı tablolarınızı görüntüleyin.

Tümünü seç kutucuğuna tıklayın.

Açılır menüdeki Tabloyu onar ile onarım, Tabloyu uyarla ile de optimize yapabilirsiniz.

Not: Bu işlemi sürekli tekrarlamanıza gerek bulunmamakta olup, aralıklarla yapabilirsiniz.