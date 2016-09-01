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Plesk Panel’de Veritabanı Bakımı Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 21:40 - Tarih: 12 Şubat 2017 - Yorum: 0
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Plesk Panelde Veritabanı Bakımı Nasıl Yapılır?Veritabanı sağlığı, web sitemizin normal bir işleyişe sahip olması için oldukça önem arz etmektedir. Zaman zaman ise veritabanı onarımı ve optimizasyonu yapmak gerekebilmektedir. Peki, Plesk Panel kullanıcıları nasıl veritabanı bakımı yapabilir? Oldukça kolay. Aşağıdaki adımlar doğrultusunda, örneğin WordPress altyapısına sahip siteniz için, veritabanı onarımı ve optimize işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bilmeyenler için faydalı bir anlatım olmasını temenni ediyoruz.

AYRICA: Plesk Panel’de PhpMyAdmin Nerede Bulunur?

Plesk’te Veritabanı Bakımını Yapalım

  • Plesk‘e giriş yapın.

Plesk Panelde Veritabanı Bakımı Nasıl Yapılır?

  • Domains‘e tıklayın.

Plesk Panelde Veritabanı Bakımı Nasıl Yapılır?

  • Alan adınıza tıklayın.

Plesk Panelde Veritabanı Bakımı Nasıl Yapılır?

  • Databases‘e tıklayın.

Plesk Panelde Veritabanı Bakımı Nasıl Yapılır?

  • Webadmin bağlantısına tıklayın.

Plesk Panelde Veritabanı Bakımı Nasıl Yapılır?

  • Veritabanı tablolarınızı görüntüleyin.

Plesk Panelde Veritabanı Bakımı Nasıl Yapılır?

  • Tümünü seç kutucuğuna tıklayın.

Plesk Panelde Veritabanı Bakımı Nasıl Yapılır?

  • Açılır menüdeki Tabloyu onar ile onarım, Tabloyu uyarla ile de optimize yapabilirsiniz.

Plesk Panelde Veritabanı Bakımı Nasıl Yapılır?

Not: Bu işlemi sürekli tekrarlamanıza gerek bulunmamakta olup, aralıklarla yapabilirsiniz.

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