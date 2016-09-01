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Plesk Panel’de PhpMyAdmin Nerede Bulunur?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 10:23 - Tarih: 12 Şubat 2017 - Yorum: 0
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Plesk Panelde PhpMyAdmin Nerede Bulunur?Plesk Panel ile ilgili olarak önceki içeriklerimizde full yedek almak ve saat ayarları ile ilgili adımlara göz atmıştık. Ayrıca RAM kullanımını ve CPU kullanımını öğrenmek ile ilgili olarak da içeriklerimiz söz konusu olmuştu. Şimdi ise birçok giriş seviyesi kullanıcının merak edebileceği soruyu yanıtlıyor olacağız: Plesk’te PhpMyAdmin nerede yer alır? Eğer sizler de bu yönde bilgi edinmek istiyorsanız, aşağıdaki oldukça basit yönergelere göz atmanız yeterli olacaktır.

AYRICA: Plesk Panel’de Kullanılan Versiyon Nasıl Öğrenilir?

Plesk Panel’de PhpMyAdmin Nerededir?

  • Öncelikle Plesk Panel‘e giriş yapın.

Plesk Panelde PhpMyAdmin Nerede Bulunur?

  • Domains sekmesine tıklayın.

Plesk Panelde PhpMyAdmin Nerede Bulunur?

  • Alan adınıza tıklayın.

Plesk Panelde PhpMyAdmin Nerede Bulunur?

  • Databases bölümüne giriş yapın.

Plesk Panelde PhpMyAdmin Nerede Bulunur?

  • Webadmin” bağlantısına tıklayarak PhpMyAdmin’e giriş yapabilirsiniz.

Plesk Panelde PhpMyAdmin Nerede Bulunur?

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