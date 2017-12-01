Sunucunuzda yüklü olan PHP sürümlerini, Plesk Panel vasıtası ile dilediğiniz zaman değiştirebilme olanağınız mevcut. Ancak şunu unutmayın, PHP sürümlerini değiştirmeniz, web sitenizde veya kullandığınız eklentilerde hataların ortaya çıkmasını sağlayabilmektedir. Bu yüzden sürekli olarak PHP sürümü değiştirilmesi tavsiye edilmez. Eğer ki PHP sürümünü değiştirme ihtiyacınız mevcut ise, aşağıdaki adımlar doğrultusunda bu yönde aksiyon alabilirsiniz.

AYRICA: Plesk Panel’de FastCGI Aktif Etme Nasıl Yapılır?

Plesk Panel’de PHP Sürümü Değiştirme Nasıl Yapılır?

Öncelikle Plesk hesabınıza giriş yapın.

Ardından Domains sekmesine tıklayın.

Alan adınıza tıklayın.

Tekrar alan adınıza tıklayın.

Website Scripting and Security bölümüne giriş yapın.