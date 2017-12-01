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Plesk Panel’de PHP Sürümü Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:10 - Tarih: 02 Aralık 2017 - Yorum: 0
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Plesk Panel'de PHP Sürümü Değiştirme Nasıl Yapılır?Sunucunuzda yüklü olan PHP sürümlerini, Plesk Panel vasıtası ile dilediğiniz zaman değiştirebilme olanağınız mevcut. Ancak şunu unutmayın, PHP sürümlerini değiştirmeniz, web sitenizde veya kullandığınız eklentilerde hataların ortaya çıkmasını sağlayabilmektedir. Bu yüzden sürekli olarak PHP sürümü değiştirilmesi tavsiye edilmez. Eğer ki PHP sürümünü değiştirme ihtiyacınız mevcut ise, aşağıdaki adımlar doğrultusunda bu yönde aksiyon alabilirsiniz.

AYRICA: Plesk Panel’de FastCGI Aktif Etme Nasıl Yapılır?

Plesk Panel’de PHP Sürümü Değiştirme Nasıl Yapılır?

  • Öncelikle Plesk hesabınıza giriş yapın.

Plesk Panel'de PHP Sürümü Değiştirme Nasıl Yapılır?

  • Ardından Domains sekmesine tıklayın.

Plesk Panel'de PHP Sürümü Değiştirme Nasıl Yapılır?

  • Alan adınıza tıklayın.

Plesk Panel'de PHP Sürümü Değiştirme Nasıl Yapılır?

  • Tekrar alan adınıza tıklayın.

Plesk Panel'de PHP Sürümü Değiştirme Nasıl Yapılır?

  • Website Scripting and Security bölümüne giriş yapın.

Plesk Panel'de PHP Sürümü Değiştirme Nasıl Yapılır?

  • PHP version adlı açılır menü ile sürümü değiştirebilirsiniz.

Plesk Panel'de PHP Sürümü Değiştirme Nasıl Yapılır?

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