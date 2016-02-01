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Plesk Panel’de Full Yedek Nasıl Alınır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 10:07 - Tarih: 18 Aralık 2016 - Yorum: 0
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Plesk Panelde Full Yedek Nasıl Alınır?Plesk Panel ile ilgili ipuçlarına yönelik olarak yazı dizisine devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde, Plesk’te trafik kullanımını öğrenmek ve saat ayarları yapımı ile ilgili içeriklerimizin yanı sıra; aktif hesapları incelemek ve versiyon öğrenmek ile ilgili de ipuçlarına değinmiştik. Şimdi ise oldukça önemli bir konuya değiniyor olacağız. Web sitenizdeki olası problemlere yönelik olarak aralıklarla yedek almanız gerekiyor. Plesk Panel’de full yedek nasıl alabiliriz? Aşağıdaki adımlar bu yönde sizlere yol gösterecektir. Vakit kaybetmeden de ilgili yönergeleri inceliyor olacağız.

AYRICA: Plesk Panel’de Hard Disk Kullanımı Nasıl Öğrenilir?

Plesk’te Web Sitemizin Full Yedeğini Alalım

  • Öncelikle yan menüdeki Domains‘e tıklayın.

Plesk Panelde Full Yedek Nasıl Alınır?

  • Alan adınızın URL’sine tıklayın.

Plesk Panelde Full Yedek Nasıl Alınır?

  • Backup Manager bölümüne giriş yapın.

Plesk Panelde Full Yedek Nasıl Alınır?

  • Back Up adlı bağlantıya tıklayın.

Plesk Panelde Full Yedek Nasıl Alınır?

  • Açılan sayfadaki seçenekleri aşağıdaki gibi ayarlayın.

Plesk Panelde Full Yedek Nasıl Alınır?

  • “Back Up” adlı butona tıklayarak yedeğin hazırlanmasını sağlayın.

Plesk Panelde Full Yedek Nasıl Alınır?

  • Aşağıdaki gibi bir mesaj bölümü karşınıza çıkacaktır.

Plesk Panelde Full Yedek Nasıl Alınır?

  • Biraz bekleyin ve Refresh butonuna tıklayarak sayfayı yenileyin.

Plesk Panelde Full Yedek Nasıl Alınır?

  • Yeşil renkli indirme ikonuna tıklayarak yedeğinizi indirmeye başlayabilirsiniz.

Plesk Panelde Full Yedek Nasıl Alınır?

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