Plesk Panel ile ilgili ipuçlarına yönelik olarak yazı dizisine devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde, Plesk’te trafik kullanımını öğrenmek ve saat ayarları yapımı ile ilgili içeriklerimizin yanı sıra; aktif hesapları incelemek ve versiyon öğrenmek ile ilgili de ipuçlarına değinmiştik. Şimdi ise oldukça önemli bir konuya değiniyor olacağız. Web sitenizdeki olası problemlere yönelik olarak aralıklarla yedek almanız gerekiyor. Plesk Panel’de full yedek nasıl alabiliriz? Aşağıdaki adımlar bu yönde sizlere yol gösterecektir. Vakit kaybetmeden de ilgili yönergeleri inceliyor olacağız.

AYRICA: Plesk Panel’de Hard Disk Kullanımı Nasıl Öğrenilir?

Plesk’te Web Sitemizin Full Yedeğini Alalım

Öncelikle yan menüdeki Domains‘e tıklayın.

Alan adınızın URL’sine tıklayın.

Backup Manager bölümüne giriş yapın.

Back Up adlı bağlantıya tıklayın.

Açılan sayfadaki seçenekleri aşağıdaki gibi ayarlayın.

“Back Up” adlı butona tıklayarak yedeğin hazırlanmasını sağlayın.

Aşağıdaki gibi bir mesaj bölümü karşınıza çıkacaktır.

Biraz bekleyin ve Refresh butonuna tıklayarak sayfayı yenileyin.