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Plesk Panel’de FastCGI Aktif Etme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:36 - Tarih: 01 Aralık 2017 - Yorum: 0
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Plesk Panel'de FastCGI Aktif Etme Nasıl Yapılır?FastCGI, bir nevi Apache web-server’ının destekçisi konumundaki bir modüldür. Yani bir PHP yorumlayıcı olarak kullanılabilir, alternatiflerine göre ise daha hızlı olduğu dile getirilebilmektedir. Daha az kaynak kullanımı ile bilinmektedir. Peki, Plesk’te FastCGI uygulaması nasıl aktive edilebilir? Bu çok kolay. Aşağıdaki adımları izleyerek, Plesk kontrol paneli ile FastCGI eklentisini aktif hâle getirebilirsiniz. Dilerseniz hemen ilgili adımlara göz atıyor olacağız. Şimdiden kolaylıklar diliyoruz.

AYRICA: Plesk Panel’de Veritabanı Bakımı Nasıl Yapılır?

Plesk Panel’de FastCGI Aktif Etme Nasıl Yapılır?

  • Öncelikle Plesk hesabınıza giriş yapın.

Plesk Panel'de FastCGI Aktif Etme Nasıl Yapılır?

  • Domains sekmesine tıklayın.

Plesk Panel'de FastCGI Aktif Etme Nasıl Yapılır?

  • Alan adınıza tıklayın.

Plesk Panel'de FastCGI Aktif Etme Nasıl Yapılır?

  • Tekrar alan adınıza tıklayın.

Plesk Panel'de FastCGI Aktif Etme Nasıl Yapılır?

  • Website Scripting and Security bölümüne giriş yapın.

Plesk Panel'de FastCGI Aktif Etme Nasıl Yapılır?

  • Run PHP as adlı açılır menüden “FastCGI application“ı seçin.

Plesk Panel'de FastCGI Aktif Etme Nasıl Yapılır?

  • İlerleyerek işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

Önemli Not: Bu işlemi kendiniz gerçekleştirmek istemiyorsanız, Hosting veya Sunucu aldığınız firmadan kurulum ricasında bulunabileceğinizi unutmamalısınız. Bunu hatırlatmakta fayda görüyoruz.

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