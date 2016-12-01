Plesk Panel‘de güvenlik için geliştirilmiş olan birçok özellik mevcut. Örneğin, Plesk yönetim paneline birden fazla kişi giriş yaptığı zaman, bu oturumları görüntüleyebiliyorsunuz. Böylelikle sizden başka birisinin Plesk hesabınıza giriş yapıp yapmadığınızı kolaylıkla anlayabilirsiniz. Aşağıdaki adımlar doğrultusunda Plesk Panel’de aktif panel oturumlarını görüntülemeyi öğrenebilirsiniz. Güvenlik için aralıklarla ilgili bölümü ziyaret etmenizi, kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

AYRICA: Plesk Panel’de Admin Profili Değiştirme Nasıl Yapılır?

Plesk Panel’de Aktif Panel Oturumları Nasıl Görüntülenir?