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Plesk Panel’de Aktif Panel Oturumları Nasıl Görüntülenir?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:28 - Tarih: 16 Aralık 2017 - Yorum: 0
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Plesk Panel'de Aktif Panel Oturumları Nasıl Görüntülenir?Plesk Panel‘de güvenlik için geliştirilmiş olan birçok özellik mevcut. Örneğin, Plesk yönetim paneline birden fazla kişi giriş yaptığı zaman, bu oturumları görüntüleyebiliyorsunuz. Böylelikle sizden başka birisinin Plesk hesabınıza giriş yapıp yapmadığınızı kolaylıkla anlayabilirsiniz. Aşağıdaki adımlar doğrultusunda Plesk Panel’de aktif panel oturumlarını görüntülemeyi öğrenebilirsiniz. Güvenlik için aralıklarla ilgili bölümü ziyaret etmenizi, kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

AYRICA: Plesk Panel’de Admin Profili Değiştirme Nasıl Yapılır?

Plesk Panel’de Aktif Panel Oturumları Nasıl Görüntülenir?

  • Öncelikle Plesk‘e giriş yapın.
  • Tools & Settings sekmesine tıklayın.
  • Active Panel Sessions bağlantısına tıklayın.
  • İlgili sayfada aktif oturumları görüntüleyebilirsiniz.
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