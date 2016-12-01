Geçtiğimiz içeriğimizde Plesk Panel’de aktif panel oturumları görüntülemek ile ilgili adımlara göz atmış idik. Bu güvenlik için ziyaret etmemiz gereken bir bölümdür. Şimdi ise Plesk’te aktif FTP oturumlarını nasıl görüntüleyebileceğimizi öğreniyor olacağız. Bu şekilde web sitemize ait FTP’ye bizden başka kimin girip girmediğini kolaylıkla anlamış olacağız ve güvenlik için aralıklarla bu bölümü de kontrol etmeniz, sağlıklı olacaktır. Aşağıdaki adımları izlemeniz yeterlidir.

AYRICA: Plesk Panel’de PHP Ayarlarını Değiştirme Nasıl Yapılır?

Plesk Panel’de Aktif FTP Oturumları Nasıl Görüntülenir?