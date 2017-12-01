Plesk Panel sürekli olarak güncellenen ve güvenli bir altyapıya sahip yönetim panelidir. Sunduğu olanaklar da oldukça fazla. Ancak bizler de güçlü bir şifre belirleyerek, güvenliğimizi daha da artırmalıyız. Bu yüzden “admin” kullanıcısına ait şifremizi oldukça zor karakterlerden oluşan ve hatırlanması güç bir şifre kılmamız elzem durumdadır. Plesk’te şifre nasıl değiştirilir? Aşağıdaki kolay adımlar doğrultusunda Plesk Panel şifrenizi güncellemeyi hemen bugün öğrenebilirsiniz.

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Plesk Panel’de Admin Şifresi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Öncelikle Plesk’e giriş yapın.

Sol menüdeki Change Password‘a tıklayın.