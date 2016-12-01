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Plesk Panel’de Admin Profili Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:40 - Tarih: 10 Aralık 2017 - Yorum: 0
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Plesk Panel'de Admin Profili Değiştirme Nasıl Yapılır?Plesk Panel alternatiflerine göre oldukça kolay bir kullanıma sahip yönetim panelidir. İngilizce olsa bile neyin nerede olduğunu bulmak o kadar da zor değil. Plesk Panel ile ilgili içeriklerimizi kaleme almaya devam ediyoruz. Şimdi ise, Plesk Panel’de tanımlanan mevcut admin profilini değiştirmeyi öğreniyor olacağız. Böylelikle telefon numaranızı, adresinizi v.b. güncelleyebilirsiniz. Aşağıdaki adımlar ile Plesk Panel’de admin profili değiştirmeyi öğrenebilirsiniz.

AYRICA: Plesk Panel’de Admin Şifresi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Plesk Panel’de Admin Profili Değiştirme Nasıl Yapılır?

  • Öncelikle Plesk‘e giriş yapın.
  • Profile & Preferences sekmesine tıklayın.

Plesk Panel'de Admin Profili Değiştirme Nasıl Yapılır?

  • Açılan sayfa ile admin bilgilerini güncelleyebilirsiniz.
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