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Plesk Onyx Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 18:40 - Tarih: 04 Eylül 2019 - Yorum: 0

Plesk Onyx Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?Plesk Onyx, kesinlikle gelişmiş bir altyapıya sahip. Ayrıca, kişiselleştirme bazında da birçok seçenek bulunuyor. Örneğin, Plesk Onyx tema değiştirmek mümkündür. Temalar arasından dilediğiniz renk skalasına sahip tasarımı seçip, hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Bunun için ise aşağıdaki kısa adımları izlemeniz yeterlidir.

AYRICA: Plesk Onyx Güncelleme Ayarları Nasıl Yapılır?

Plesk Onyx Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Tools & Settings sekmesine tıklayın.

Plesk Onyx Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?

2) Skins and Color Schemes bağlantısına tıklayın.

Plesk Onyx Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?

3) Dilediğiniz tema konusunda karara varabilirsiniz.

Plesk Onyx Tema Değiştirme Nasıl Yapılır?

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