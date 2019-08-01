Plesk Onyx ile ilgili içerik kaleme almaya devam ediyoruz ve muhtemelen bir süre daha devam edeceğiz. Plesk Onyx'ten maksimum verim alabilmek adına güncel versiyon kullanmanızda fayda var. Peki, Plesk Onyx sürüm bilgilerini öğrenmek nasıl oluyor, bunu biliyor musunuz? Kullandığınız Plesk Onyx yazılımının mevcut sürüm bilgilerini aşağıdaki adımları izleyerek öğrenin.

AYRICA: Plesk Onyx Lisans Numarası Öğrenme Nasıl Yapılır?

Plesk Onyx Sürüm Bilgileri Nasıl Öğrenilir?

1) Öncelikle Tools & Settings sekmesine tıklayın.

2) Plesk > About Plesk bağlantısına tıklayın.

3) Açılan sayfa ile güncel sürüm bilgilerini görebilirsiniz.