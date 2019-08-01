Bu sitedeki her şey ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

Plesk Onyx Sistem Zaman Ayarları Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 18:26 - Tarih: 12 Eylül 2019 - Yorum: 0

Plesk Onyx Sistem Zaman Ayarları Nasıl Yapılır?Sunucunuzdaki zaman ayarları ne kadar doğru ise, sitenizdeki saat v.b. gibi bilgiler de o kadar doğru olacaktır. Dolayısı ile, Plesk Onyx'te sistem zaman ayarları yapabilmek mümkündür. Yani bunun için SSH'ye giriş yapmanız gerekmez. Aşağıdaki adımları izleyerek, Plesk Onyx ile sunucu zaman ayarlarının nasıl yapılabileceğini hemen öğrenebilirsiniz.

AYRICA: Plesk Onyx CentOS Sürümü Öğrenme Nasıl Yapılır?

Plesk Onyx Sistem Zaman Ayarları Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Tools & Settings sekmesine tıklayın.

Plesk Onyx Sistem Zaman Ayarları Nasıl Yapılır?

2) System Time bağlantısına tıklayın.

Plesk Onyx Sistem Zaman Ayarları Nasıl Yapılır?

3) Açılan sayfa ile mevcut ayarları yapılandırabilirsiniz.

Plesk Onyx Sistem Zaman Ayarları Nasıl Yapılır?

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri