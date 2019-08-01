Sunucunuzdaki zaman ayarları ne kadar doğru ise, sitenizdeki saat v.b. gibi bilgiler de o kadar doğru olacaktır. Dolayısı ile, Plesk Onyx'te sistem zaman ayarları yapabilmek mümkündür. Yani bunun için SSH'ye giriş yapmanız gerekmez. Aşağıdaki adımları izleyerek, Plesk Onyx ile sunucu zaman ayarlarının nasıl yapılabileceğini hemen öğrenebilirsiniz.

AYRICA: Plesk Onyx CentOS Sürümü Öğrenme Nasıl Yapılır?

Plesk Onyx Sistem Zaman Ayarları Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Tools & Settings sekmesine tıklayın.

2) System Time bağlantısına tıklayın.

3) Açılan sayfa ile mevcut ayarları yapılandırabilirsiniz.