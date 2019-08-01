Plesk Onyx, ücretli bir kontrol panelidir. Bu yüzden güvenliğiniz ve web sitenizin de sağlığı için Plesk Onyx'i kesinlikle ücretli kullanmanızı tavsiye ederiz. Yani ücretsiz olarak paylaşılan v.b. versiyonlarını görür iseniz, güvenlik için kullanmamanızda fayda var. Dolayısı ile Plesk Onyx kontrol panelinizin lisans numarasını öğrenmek isteyebilirsiniz. Bunun için ise, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterlidir.

AYRICA: Plesk Onyx Veritabanı Kontrolü ve Onarımı (Otomatik)

Plesk Onyx Lisans Numarası Öğrenme Nasıl Yapılır?

1) Tools & Settings sekmesine tıklayın.

2) License Management bağlantısına tıklayın.

3) Key number karşısında lisans numaranızı görebilirsiniz.