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Plesk Onyx Kurulum Tarihi Nasıl Öğrenilir?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 16:24 - Tarih: 31 Ağustos 2019 - Yorum: 0

Plesk Onyx Kurulum Tarihi Nasıl Öğrenilir?Plesk Onyx ile ilgili faydalı içerikler ve ipuçlarını kaleme almaya devam ediyoruz. Plesk Onyx oldukça esnek ve stabil bir kullanım imkânı sunuyor. Buna emin olabilirsiniz. Plesk Onyx kurulum tarihi öğrenmek isteyebilirsiniz. Yani sunucunuza Plesk'in ne zaman, hangi tarihte kurulduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Bunun için ise aşağıdaki adımları izlemeniz yeterlidir.

AYRICA: Plesk Onyx Lisans Numarası Öğrenme Nasıl Yapılır?

Plesk Onyx Kurulum Tarihi Nasıl Öğrenilir?

1) Öncelikle Plesk Onyx'e giriş yapalım.

2) View detailed resource usage bağlantısına tıklayın.

Plesk Onyx Kurulum Tarihi Nasıl Öğrenilir?

3) Açılan sayfadaki Creation date karşısında kurulum tarihi yazmaktadır.

Plesk Onyx Kurulum Tarihi Nasıl Öğrenilir?

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