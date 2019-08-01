Geçtiğimiz Plesk Onyx ile ilgili içeriklerimizde, Plesk'e giriş yapmak ve Plesk'te dil değiştirmek gibi konuları işlemiştik. Şimdi ise Plesk'te kullanılan trafik ve disk miktarı nasıl öğrenilir, bu konuya eğiliyor olacağız. Plesk Onyx'te trafik ve disk miktarının ne kadarının kullanıldığını öğrenmek için, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Hemen adımları inceliyoruz o zaman.

AYRICA: Plesk Onyx Domain IP Adresi Öğrenme Nasıl Yapılır?

Plesk Onyx Kullanılan Trafik ve Disk Miktarı Nasıl Öğrenilir?

1) Öncelikle Domains sekmesine tıklayın.

2) Alan adınıza tıklayarak, ilerlemeye devam edin.

3) Sağ menüden bu yönde bilgi edinebilmektesiniz.