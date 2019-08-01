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Plesk Onyx Kullanılan Trafik ve Disk Miktarı Nasıl Öğrenilir?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:14 - Tarih: 31 Ağustos 2019 - Yorum: 0

Plesk Onyx Kullanılan Trafik ve Disk Miktarı Nasıl Öğrenilir?Geçtiğimiz Plesk Onyx ile ilgili içeriklerimizde, Plesk'e giriş yapmak ve Plesk'te dil değiştirmek gibi konuları işlemiştik. Şimdi ise Plesk'te kullanılan trafik ve disk miktarı nasıl öğrenilir, bu konuya eğiliyor olacağız. Plesk Onyx'te trafik ve disk miktarının ne kadarının kullanıldığını öğrenmek için, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Hemen adımları inceliyoruz o zaman.

AYRICA: Plesk Onyx Domain IP Adresi Öğrenme Nasıl Yapılır?

Plesk Onyx Kullanılan Trafik ve Disk Miktarı Nasıl Öğrenilir?

1) Öncelikle Domains sekmesine tıklayın.

Plesk Onyx Kullanılan Trafik ve Disk Miktarı Nasıl Öğrenilir?

2) Alan adınıza tıklayarak, ilerlemeye devam edin.

Plesk Onyx Kullanılan Trafik ve Disk Miktarı Nasıl Öğrenilir?

3) Sağ menüden bu yönde bilgi edinebilmektesiniz.

Plesk Onyx Kullanılan Trafik ve Disk Miktarı Nasıl Öğrenilir?

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