Plesk Onyx düzenli olarak güncelleme alan bir kontrol paneli. Ancak elbette gelen güncellemeler ile yapılan değişiklikleri de öğrenmek isteyebilirsiniz. Buna tahmin edebileceğiniz üzere, "changelog" adı veriliyor. Yani Plesk Onyx'e gelen güncelleme değişikliklerini görüntülemek istiyorsanız, buraya tıklayabilirsiniz. Açılan sayfada ise versiyon seçimi yaparak, ilgili versiyon için gelen güncellemeleri ve beraberindeki değişiklikleri detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

AYRICA: Plesk Onyx Sistem Zaman Ayarları Nasıl Yapılır?

Plesk Onyx Güncelleme Değişiklikleri Nasıl Görüntülenir?