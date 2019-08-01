Bu sitedeki her şey ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

Plesk Onyx Güncelleme Değişiklikleri Nasıl Görüntülenir?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 11:12 - Tarih: 14 Eylül 2019 - Yorum: 0

Plesk Onyx Güncelleme Değişiklikleri Nasıl Görüntülenir?Plesk Onyx düzenli olarak güncelleme alan bir kontrol paneli. Ancak elbette gelen güncellemeler ile yapılan değişiklikleri de öğrenmek isteyebilirsiniz. Buna tahmin edebileceğiniz üzere, "changelog" adı veriliyor. Yani Plesk Onyx'e gelen güncelleme değişikliklerini görüntülemek istiyorsanız, buraya tıklayabilirsiniz. Açılan sayfada ise versiyon seçimi yaparak, ilgili versiyon için gelen güncellemeleri ve beraberindeki değişiklikleri detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

AYRICA: Plesk Onyx Sistem Zaman Ayarları Nasıl Yapılır?

Plesk Onyx Güncelleme Değişiklikleri Nasıl Görüntülenir?

Plesk Onyx Güncelleme Değişiklikleri Nasıl Görüntülenir?

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri