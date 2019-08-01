Plesk Onyx'te güncellemeler otomatik olarak yapılır. Ancak isteğe bağlı olarak, güncelleme ayarlarını yapılandırmak mümkündür. Yani Plesk'te güncelleme ayarları yapmak isteyebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Böylelikle hangi güncellemelerin nasıl yapılacağını v.b. kararınıza göre belirleyebilirsiniz.

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Plesk Onyx Güncelleme Ayarları Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Tools & Settings sekmesine tıklayın.

2) System Updates bağlantısına tıklayın.

3) Settings sekmesine geçiş yapın.

4) General başlığı altındaki seçenekleri değiştirebilirsiniz.