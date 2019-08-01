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Plesk Onyx Güncelleme Ayarları Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 16:25 - Tarih: 31 Ağustos 2019 - Yorum: 0

Plesk Onyx Güncelleme Ayarları Nasıl Yapılır?Plesk Onyx'te güncellemeler otomatik olarak yapılır. Ancak isteğe bağlı olarak, güncelleme ayarlarını yapılandırmak mümkündür. Yani Plesk'te güncelleme ayarları yapmak isteyebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Böylelikle hangi güncellemelerin nasıl yapılacağını v.b. kararınıza göre belirleyebilirsiniz.

AYRICA: Plesk Onyx Domain IP Adresi Öğrenme Nasıl Yapılır?

Plesk Onyx Güncelleme Ayarları Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Tools & Settings sekmesine tıklayın.

Plesk Onyx Güncelleme Ayarları Nasıl Yapılır?

2) System Updates bağlantısına tıklayın.

Plesk Onyx Güncelleme Ayarları Nasıl Yapılır?

3) Settings sekmesine geçiş yapın.

Plesk Onyx Güncelleme Ayarları Nasıl Yapılır?

4) General başlığı altındaki seçenekleri değiştirebilirsiniz.

Plesk Onyx Güncelleme Ayarları Nasıl Yapılır?

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