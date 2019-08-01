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Plesk Onyx Dil Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 18:34 - Tarih: 26 Ağustos 2019 - Yorum: 0

Plesk Onyx Dil Değiştirme Nasıl Yapılır?Plesk Onyx, varsayılan olarak İngilizce gelmektedir. Ancak içerisinde birçok dil bulundurmaktadır. Dolayısı ile Plesk'i Türkçe yapmak istiyorsanız, bu işlem çok basit olup, öncelikle Tools & Settings sekmesine tıklayın. Ardından ise Languages bağlantısına tıklayın. Açılan sayfadaki, dilediğiniz dili seçerek, mevcut dil yapısını değiştirebilirsiniz. Ardından panelden çıkış yapıp - tekrar giriş yaparak, Plesk'i Türkçe veya farklı dilde kullanabilirsiniz.

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Plesk Onyx Dil Değiştirme Nasıl Yapılır?

Plesk Onyx Dil Değiştirme Nasıl Yapılır?

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