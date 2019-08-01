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Plesk Onyx Admin Mail Adresi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:54 - Tarih: 30 Ağustos 2019 - Yorum: 0

Plesk Onyx Admin Mail Adresi Değiştirme Nasıl Yapılır?Plesk Onyx'te bildiğiniz gibi kullanıcı adı "admin" olarak geçiyor. Plesk'te admin mail adresi değiştirmek ise oldukça kolay bir işlemdir. Güncel bir e-posta adresinizi kullanmanızda da fayda var. Plesk Onyx'te mail adresi değiştirmek istiyorsanız eğer, aşağıdaki kısa adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Bu şekilde Administrator mail adresi güncellenmiş olacaktır.

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Plesk Onyx Admin Mail Adresi Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Sağ üst menüdeki Edit Profile sekmesine tıklayın.

Plesk Onyx Admin Mail Adresi Değiştirme Nasıl Yapılır?

2) Settings başlığı altındaki "Email address" bilgisini değiştirin.

Plesk Onyx Admin Mail Adresi Değiştirme Nasıl Yapılır?

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