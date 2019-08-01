Plesk Onyx'te bildiğiniz gibi kullanıcı adı "admin" olarak geçiyor. Plesk'te admin mail adresi değiştirmek ise oldukça kolay bir işlemdir. Güncel bir e-posta adresinizi kullanmanızda da fayda var. Plesk Onyx'te mail adresi değiştirmek istiyorsanız eğer, aşağıdaki kısa adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Bu şekilde Administrator mail adresi güncellenmiş olacaktır.

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Plesk Onyx Admin Mail Adresi Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Sağ üst menüdeki Edit Profile sekmesine tıklayın.

2) Settings başlığı altındaki "Email address" bilgisini değiştirin.