Plesk Obsidian ile ilgili içeriklerimize, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ise, Plesk'te veritabanı silmek nasıl oluyor, bunu öğreneceğiz. Plesk'in son güncellemeleri ile birçok konuda aksiyon almak oldukça kolaylaştı. Yani Plesk Obsidian'da veritabanı silmek de bir o kadar kolay diyebiliriz.

Eğer ki, artık gerekli görmediğiniz ve silmek istediğiniz bir veritabanı (database) mevcut ise sunucunuzda, aşağıdaki adımları izleyerek ilgili veritabanını, kalıcı olarak silmeyi öğrenebilirsiniz.

AYRICA: Plesk Obsidian'da Process List Nedir? Ne İşe Yarar?

Plesk Obsidian'da Veritabanı Silme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Domains sekmesine tıklıyoruz.

2) İlgili domain adresinizin üzerine tıklayın.

3) Sağ taraftaki Databases bağlantısına tıklayın.

4) İlgili sayfadaki Remove Database butonuna tıklayın.

5) Açılan sayfadaki "Yes" butonuna tıklayarak veritanınızı silebilirsiniz.