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Plesk Obsidian'da Site Yedekleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:25 - Tarih: 15 Kasım 2019 - Yorum: 0

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Plesk Obsidian'da Site Yedekleme Nasıl Yapılır?Plesk Obsidian ile ilgili olarak, bir önceki içeriğimizde, sunucu yedeklemek hakkında detaylara göz atmıştık sizlerle. Şimdi ise, Plesk'te sadece site yedeklemek nasıl oluyor, bunu öğreniyor olacağız. Yani full sunucu yedeği almak yerine, full site yedeği almak nasıl oluyor, bu konu ile ilgili adımları siz değerli takipçilerimiz ile paylaşıyor olacağız. Aşağıdaki adımları doğru bir şekilde gerçekleştirmeniz durumunda, Plesk ile sitenizin full yedeğini alabilir ve hemen bilgisayarınıza indirmeye başlayabilirsiniz.

AYRICA: Plesk Obsidian'da Yüklü Eklentiler Nasıl Görüntülenir?

Plesk Obsidian'da Site Yedekleme Nasıl Yapılır?

1) Sol menüdeki Domains sekmesine tıklayınız.

Plesk Obsidian'da Site Yedekleme Nasıl Yapılır?

2) Burada yedeklenecek alan adınıza tıklayınız.

Plesk Obsidian'da Site Yedekleme Nasıl Yapılır?

3) Sağ tarafta yer alan Backup Manager bağlantısına tıklayın.

Plesk Obsidian'da Site Yedekleme Nasıl Yapılır?

4) Akabinde ise Back Up adlı butona tıklıyoruz.

Plesk Obsidian'da Site Yedekleme Nasıl Yapılır?

5) İlgili seçenekleri, aşağıdaki görseldeki gibi onaylıyoruz.

Plesk Obsidian'da Site Yedekleme Nasıl Yapılır?

6) OK butonuna tıklayarak, sitenizin full yedeğini alabilirsiniz.

Plesk Obsidian'da Site Yedekleme Nasıl Yapılır?

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