Plesk'in Obsidian sürümü ile birlikte gelen çok güzel bir özellik söz konusu. Repair Kit adlı bu özellik ile; Plesk veya sunucunuz üzerindeki servisler ile ilgili herhangi bir problem olup olmadığını check edebiliyor ve otomatik olarak onarım işlemi sağlayabiliyorsunuz. Zamandan kazanmanızı sağlayan bu özelliğin, kesinlikle kullanılması gerektiğine inandığımı dile getirebilirim. Eğer ki siz de, Plesk ve sunucunuz üzerinde herhangi bir problem olup olmadığını anlamak istiyor iseniz, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

AYRICA: Plesk Obsidian'da Process List Nedir? Ne İşe Yarar?

Plesk Obsidian'da Repair Kit Nedir? Ne İşe Yarar?

1) Öncelikle hemen Plesk Obsidian'a giriş yapalım.

2) Tools & Settings adlı sekmeye tıklayalım.

3) Diagnose & Repair bağlantısına tıklayalım.

4) Seçeneklerin karşısındaki "Check" butonu ile kontrol sağlayabilirsiniz.