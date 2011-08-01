Geçtiğimiz günlerde birçok Plesk Panel kullanıcısının güncelleme ekranına Plesk Obsidian sürümü yansıdı. Gelen son sürüm ile birlikte kararlılık, performans ve güvenlik bazında çok fazla güncelleme mevcut. Plesk Obsidian'da sol menüde yer alan "Process list" bağlantısını da görmüş olmalısınız.

Bu bölüm, ne işe yarıyor dersiniz? Oldukça pratik olan bu özellik ile, sunucunuzdaki CPU kullanımını, RAM kullanımını v.b. detayları ile birlikte inceleyebiliyorsunuz. Böylelikle hangi işlemin, ne kadar kaynak tüketiyor olduğunu kolaylıkla görebiliyorsunuz. Aşağıdaki adımları izleyerek, siz de sunucunuzdaki kaynak kullanımını inceleyebilirsiniz.

AYRICA: Plesk Onyx Güncelleme Değişiklikleri Nasıl Görüntülenir?

Plesk Obsidian'da Process List Nedir? Ne İşe Yarar?

1) Öncelikle Plesk Obsidian'a giriş yapınız.

2) Sol menüdeki Process list bağlantısına tıklayınız.

3) Açılan sayfa ile kaynak kullanımı görülebilmektedir.