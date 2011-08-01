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Plesk Obsidian'da Domain Suspend Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 18:25 - Tarih: 22 Aralık 2019 - Yorum: 0

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Plesk Obsidian'da Domain Suspend Nasıl Yapılır?Eğer web sitenizde bir bakım yapıyorsanız veya yazılım güncellemesi v.b. geçici süreli domain suspend yapmayı düşünebilirsiniz. Bu şekilde, domain adresiniz askıya alınacağı için, ziyaretçilerinize default bir sayfa gösterilir. Peki, Plesk Obsidian'da domain suspend nasıl yapılır, bu konuyu biliyor musunuz? Emin olun, bu işlem çok kolaydır. Aşağıdaki adımları izleyerek, domain suspend yapma konusunda bilgi edinebilirsiniz.

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Plesk Obsidian'da Domain Suspend Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Domains sekmesine tıklayın.

Plesk Obsidian'da Domain Suspend Nasıl Yapılır?

2) Ardından ilgili domain adresinize giriş yapın.

Plesk Obsidian'da Domain Suspend Nasıl Yapılır?

3) Active adlı açılır menüden Suspend seçeneğini seçebilirsiniz.

Plesk Obsidian'da Domain Suspend Nasıl Yapılır?

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