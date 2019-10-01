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Plesk Obsidian'da Default Logo Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 15:04 - Tarih: 29 Ekim 2019 - Yorum: 0

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Plesk Obsidian'da Default Logo Değiştirme Nasıl Yapılır?Plesk Obsidian ile ilgili olarak bir önceki içeriğimizde, Repair Kit özelliğine değinmiş idik. Şimdi ise Plesk Obsidian'da varsayılan (default) logo değiştirme nasıl oluyor, bunu öğreneceğiz. Normal şartlarda, sol üst köşede Plesk markasına ait varsayılan logo bulunur. Ancak dilerseniz bu logo ve logoya ait bağlantıyı değiştirebilmeniz mümkündür. İşte bunun için, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

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Plesk Obsidian'da Default Logo Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Tools & Settings bağlantısına tıklıyoruz öncelikle.

Plesk Obsidian'da Default Logo Değiştirme Nasıl Yapılır?

2) Ardından Branding bölümüne giriş yapalım.

Plesk Obsidian'da Default Logo Değiştirme Nasıl Yapılır?

3) İlgili seçenekler ile logo değiştirebilmek mümkündür.

Plesk Obsidian'da Default Logo Değiştirme Nasıl Yapılır?

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