Plesk Obsidian ile ilgili olarak bir önceki içeriğimizde, Repair Kit özelliğine değinmiş idik. Şimdi ise Plesk Obsidian'da varsayılan (default) logo değiştirme nasıl oluyor, bunu öğreneceğiz. Normal şartlarda, sol üst köşede Plesk markasına ait varsayılan logo bulunur. Ancak dilerseniz bu logo ve logoya ait bağlantıyı değiştirebilmeniz mümkündür. İşte bunun için, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

AYRICA: Plesk Obsidian'da Domain Ekleme Tarihi Nasıl Görüntülenir?

Plesk Obsidian'da Default Logo Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Tools & Settings bağlantısına tıklıyoruz öncelikle.

2) Ardından Branding bölümüne giriş yapalım.

3) İlgili seçenekler ile logo değiştirebilmek mümkündür.