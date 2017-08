Oyun geliştiricisi Imaginati Studios tarafından geliştirilen Planet of the Apes: Last Frontier, konsollar ve PC için duyuruldu. Sinematik macera oyunu olacak olan Planet of the Apes: Last Frontier, Dawn of the Planet of the Apes ve War for the Planet of the Apes filmlerinin olayları arasında geçecek. Oyun, maymun – insan savaşında Rocky dağlarında yaşayan maymunların gıdalarının azalmasıyla insanların bölgesine girmesi ve sonrasındaki yaşananları bizlere sunacak. Hem insanların hem de maymunların kontrol edilebileceği oyunun birden fazla sonu olmakla birlikte uzunluğu da 2 – 3 saat civarlarında olacak. Sonbahar aylarında PS4, Xbox One ve PC için çıkacak olan Planet of the Apes: Last Frontier için yayınlanan videoları aşağıdan izleyebilirsiniz.