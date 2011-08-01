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Pinterest Profil Açıklaması Ekleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:15 - Tarih: 30 Aralık 2019 - Yorum: 0

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Pinterest Profil Açıklaması Ekleme Nasıl Yapılır?Pinterest ile bir profil oluştururken, kendiniz için en iyi kişiselleştirme yaklaşımında bulunmanızda fayda var. Çünkü, bu durum hem SEO açısından, hem de profilinizin özgünlüğü açısından önem arz etmektedir. Örneğin, Pinterest profil açıklaması da bu yönde çok önemli bir rol oynamaktadır. Profiliniz ile ilgili olarak bir açıklama eklemeniz, ziyaretçilerin profil sayfanızın ne hakkında olduğunu anlamasına yardımcı olacaktır. Aşağıdaki adımları izleyerek Pinterest'te profil açıklaması eklemeyi öğrenebilir, hemen bugün uygulayabilirsiniz.

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Pinterest Profil Açıklaması Ekleme Nasıl Yapılır?

1) İlk olarak Ayarları düzenleyin sekmesine tıklıyoruz.

Pinterest Profil Açıklaması Ekleme Nasıl Yapılır?

2) Profiliniz hakkında adlı kutucuğa dilediğiniz metni girebilirsiniz.

Pinterest Profil Açıklaması Ekleme Nasıl Yapılır?

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