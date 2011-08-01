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Pinterest Kullanıcı Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:25 - Tarih: 29 Aralık 2019 - Yorum: 0

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Pinterest Kullanıcı Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?Pinterest'e kayıt olur iken, seçtiğiniz kullanıcı adını daha sonra değiştirme şansınız vardır. Yani kısa ve hatırlanabilir bir kullanıcı adı almak isteyebilirsiniz. Bunun için ise yapmanız gereken çok basit olup, aşağıdaki adımları uygulamanız bu yönde yeterli olacaktır. Bu şekilde, Pinterest için özel kullanıcı adı oluşturabilir veya mevcut kullanıcı adınızı bu yöntem ile değiştirebilirsiniz.

AYRICA: Pinterest Görünen Ad Değiştirme Nasıl Yapılır?

Pinterest Kullanıcı Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Ayarları düzenleyin sekmesine tıklayın.

Pinterest Kullanıcı Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?

2) Kullanıcı adı adlı kutucuğa dilediğiniz adı yazabilirsiniz.

Pinterest Kullanıcı Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?

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