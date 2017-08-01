Popüler Etiketler: Apple | Microsoft | Facebook | Twitter | Google Toplam 19 kategorideki 7.181 yazıda 7.718 yorum var.
Tavsiye: LG G5′i Nasıl Hızlandırırım? 5 Adımda LG G5 Hızlandırma Hatırlayalım: LG G5 ile İlgili En Yaygın 10 Problem ve Çözümleri
Sponsorlu Bağlantılar

Pinterest Kapak Fotoğrafı Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 11:28 - Tarih: 09 Ağustos 2017 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Pinterest Kapak Fotoğrafı Değiştirme Nasıl Yapılır?Son zamanlarda ülkemizde de sıklıkla kullanılan sosyal paylaşım plâtformu Pinterest, bizlere kişiselleştirme yönünde birçok olanak sağlamaktadır. Geçtiğimiz içeriklerimizin birisinde, Pinterest takipçi artırmak ile ilgili adımları da incelemiştik. Şimdi ise panomuz için kapak fotoğrafı değiştirme ile ilgili adımları check ediyor olacağız. Böylelikle panonunuz için özel bir fotoğraf belirleyebilir, takipçilerinizin bu fotoğrafı görmesini sağlayabilirsiniz. Hem de oldukça kolaylıkla…

AYRICA: Pinterest Arama Geçmişi Nasıl Silinir?

Pinterest’te Kapak Fotoğrafı Değiştirmek

  • Öncelikle profilinize giriş yapın.
  • Ardından panonunuzu düzenleyin.

Pinterest Kapak Fotoğrafı Değiştirme Nasıl Yapılır?

  • Kapak seçeneğindeki Değiştir butonuna tıklayın.

Pinterest Kapak Fotoğrafı Değiştirme Nasıl Yapılır?

  • Dilediğiniz kapak fotoğrafını seçin.

Pinterest Kapak Fotoğrafı Değiştirme Nasıl Yapılır?

  • Değişiklikleri Kaydet butonu ile işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Pinterest Kapak Fotoğrafı Değiştirme Nasıl Yapılır?

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri