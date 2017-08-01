Son zamanlarda ülkemizde de sıklıkla kullanılan sosyal paylaşım plâtformu Pinterest, bizlere kişiselleştirme yönünde birçok olanak sağlamaktadır. Geçtiğimiz içeriklerimizin birisinde, Pinterest takipçi artırmak ile ilgili adımları da incelemiştik. Şimdi ise panomuz için kapak fotoğrafı değiştirme ile ilgili adımları check ediyor olacağız. Böylelikle panonunuz için özel bir fotoğraf belirleyebilir, takipçilerinizin bu fotoğrafı görmesini sağlayabilirsiniz. Hem de oldukça kolaylıkla…

AYRICA: Pinterest Arama Geçmişi Nasıl Silinir?

Pinterest’te Kapak Fotoğrafı Değiştirmek

Öncelikle profilinize giriş yapın.

Ardından panonunuzu düzenleyin.

Kapak seçeneğindeki Değiştir butonuna tıklayın.

Dilediğiniz kapak fotoğrafını seçin.