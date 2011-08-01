Pinterest, diğer sosyal medya sitelerinde olduğu gibi, aktif oturumları kayıt altına almaktadır. Dolayısı ile farklı cihazlardan veya tarayıcılardan yaptığınız girişler de, kayıt altına alınıyor. Ancak dilediğiniz zaman, aktif oturumları kapatmak mümkündür. Mevcut oturumunuz haricinde, tüm aktif oturumları kapatmak istiyorsanız, aşağıdaki adımları izlemeniz ve uygulamanız bu yönde yeterlidir.

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Pinterest Aktif Oturumları Kapatma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Ayarları düzenleyin sekmesine tıklıyoruz.

2) Güvenlik adlı sekmeye geçiş yapıyoruz.

3) Oturumları göster adlı butona tıklıyoruz.

4) Aktif Oturum Sonlandırılsın adlı butona tıklayarak, işlemleri tamamlayabilirsiniz.