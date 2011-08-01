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Pinterest Aktif Oturumları Kapatma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 11:35 - Tarih: 28 Aralık 2019 - Yorum: 0

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Pinterest Aktif Oturumları Kapatma Nasıl Yapılır?Pinterest, diğer sosyal medya sitelerinde olduğu gibi, aktif oturumları kayıt altına almaktadır. Dolayısı ile farklı cihazlardan veya tarayıcılardan yaptığınız girişler de, kayıt altına alınıyor. Ancak dilediğiniz zaman, aktif oturumları kapatmak mümkündür. Mevcut oturumunuz haricinde, tüm aktif oturumları kapatmak istiyorsanız, aşağıdaki adımları izlemeniz ve uygulamanız bu yönde yeterlidir.

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Pinterest Aktif Oturumları Kapatma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Ayarları düzenleyin sekmesine tıklıyoruz.

Pinterest Aktif Oturumları Kapatma Nasıl Yapılır?

2) Güvenlik adlı sekmeye geçiş yapıyoruz.

Pinterest Aktif Oturumları Kapatma Nasıl Yapılır?

3) Oturumları göster adlı butona tıklıyoruz.

Pinterest Aktif Oturumları Kapatma Nasıl Yapılır?

4) Aktif Oturum Sonlandırılsın adlı butona tıklayarak, işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Pinterest Aktif Oturumları Kapatma Nasıl Yapılır?

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