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phpMyAdmin ile Veritabanı Yedek Yükleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 16:27 - Tarih: 31 Ağustos 2019 - Yorum: 0

phpMyAdmin ile Veritabanı Yedek Yükleme Nasıl Yapılır?phpMyAdmin veritabanı yedek almak hakkında bir içerik paylaşmıştık önceki günlerde. Şimdi ise phpMyAdmin veritabanı yedek yüklemek nasıl oluyor, bunu öğreneceğiz. Olur da veritabanı üzerinde bir hata yapar iseniz ve veritabanı yedeği yüklemeniz gerekir ise, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Bu şekilde veritabanınız yedekteki çalışır hâline geri dönecektir.

AYRICA: Plesk Onyx Veritabanı Kontrolü ve Onarımı (Otomatik)

phpMyAdmin ile Veritabanı Yedek Yükleme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle phpMyAdmin'e giriş yapıyoruz.

2) Ardından İçe aktar sekmesine tıklayalım.

phpMyAdmin ile Veritabanı Yedek Yükleme Nasıl Yapılır?

3) Bilgisayara gözat ile yedek dosyayı seçelim.

phpMyAdmin ile Veritabanı Yedek Yükleme Nasıl Yapılır?

4) En alttaki Git butonu ile işlemleri tamamlayabiliriz.

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