Web siteniz için veya geliştirdiğiniz bir uygulama için örnek bir tablo veya yanlış bir tablo oluşturdu iseniz, bu tabloyu kaldırmak isteyebilirsiniz. Plesk Obsidian'da yer alan phpMyAdmin ile tablo kaldırma işlemi mümkün olup, bu işlemin geri dönüşünün ise olmadığının altını çizmek istiyoruz. Eğer ki phpMyAdmin tablo kaldırmak istiyorsanız, ilgili tabloyu seçtikten sonra, açılır menüde yer alan "Kaldır" sekmesine tıklayarak, ilerlemeniz yeterli olacaktır. İlgili işlemi onaylayarak, tablo kaldırma işlemlerini tamamlayabilmektesiniz.

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phpMyAdmin ile Tablo Kaldırma Nasıl Yapılır?