Gerekli olduğu zamanlarda, web sitenize veya uygulamanıza ait tablolardan herhangi birinin içerisini boşaltmanız mümkündür. Yani tablo temizliği yapmak istiyorsanız, komple tabloyu kaldırmak yerine, yalnızca içerisindekileri boşaltmak isteyebilirsiniz. Bunun için öncelikle Plesk Obsidian ile phpMyAdmin'e giriş yapınız. Ardından ise ilgili tabloyu seçtikten sonra, açılır menüden "Boşalt" sekmesine tıklayınız. Bu şekilde ilerleyerek, ilgili tabloyu tamamen boşaltabilirsiniz. Örnek görsel ise aşağıda yer almaktadır.

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phpMyAdmin ile Tablo Boşaltma Nasıl Yapılır?