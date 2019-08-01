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phpMyAdmin ile SQL Sorgusu Çalıştırma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:40 - Tarih: 06 Eylül 2019 - Yorum: 0

phpMyAdmin ile SQL Sorgusu Çalıştırma Nasıl Yapılır?phpMyAdmin ile ilgili ipuçları aktarmaya devam ediyoruz. Peki, hemen bir soru soralım. Arkadaşlar, phpMyAdmin ile SQL sorgusu çalıştırmak nasıl oluyor, bu konu hakkında bir fikriniz var mı? Yani mevcut veritabanı içerisinde SQL sorgusu çalıştırmanızın gerektiği zamanlar olabilir. Bu yüzden, Plesk Onyx vasıtası ile phpMyAdmin'de SQL sorgusu çalıştırmanın adımlarını sizlerle paylaşıyoruz.

AYRICA: phpMyAdmin ile Veritabanı Yedek Yükleme Nasıl Yapılır?

phpMyAdmin ile SQL Sorgusu Çalıştırma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Plesk Onyx'e giriş yapın.

phpMyAdmin ile SQL Sorgusu Çalıştırma Nasıl Yapılır?

2) Sol menüdeki Domains sekmesine tıklayın.

phpMyAdmin ile SQL Sorgusu Çalıştırma Nasıl Yapılır?

3) İlgili web sitenizin alan adına tıklayın.

phpMyAdmin ile SQL Sorgusu Çalıştırma Nasıl Yapılır?

4) Sağ menüdeki Databases butonuna tıklayın.

phpMyAdmin ile SQL Sorgusu Çalıştırma Nasıl Yapılır?

5) phpMyAdmin logolu bağlantıya tıklayın.

phpMyAdmin ile SQL Sorgusu Çalıştırma Nasıl Yapılır?

6) Açılan sayfadaki SQL sekmesine geçiş yapın.

phpMyAdmin ile SQL Sorgusu Çalıştırma Nasıl Yapılır?

7) İlgili kutucuğa sorgunuzu girin.

phpMyAdmin ile SQL Sorgusu Çalıştırma Nasıl Yapılır?

8) Git butonu ile SQL sorgusunu çalıştırabilirsiniz.

phpMyAdmin ile SQL Sorgusu Çalıştırma Nasıl Yapılır?

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