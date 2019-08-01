phpMyAdmin ile ilgili ipuçları aktarmaya devam ediyoruz. Peki, hemen bir soru soralım. Arkadaşlar, phpMyAdmin ile SQL sorgusu çalıştırmak nasıl oluyor, bu konu hakkında bir fikriniz var mı? Yani mevcut veritabanı içerisinde SQL sorgusu çalıştırmanızın gerektiği zamanlar olabilir. Bu yüzden, Plesk Onyx vasıtası ile phpMyAdmin'de SQL sorgusu çalıştırmanın adımlarını sizlerle paylaşıyoruz.

AYRICA: phpMyAdmin ile Veritabanı Yedek Yükleme Nasıl Yapılır?

phpMyAdmin ile SQL Sorgusu Çalıştırma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Plesk Onyx'e giriş yapın.

2) Sol menüdeki Domains sekmesine tıklayın.

3) İlgili web sitenizin alan adına tıklayın.

4) Sağ menüdeki Databases butonuna tıklayın.

5) phpMyAdmin logolu bağlantıya tıklayın.

6) Açılan sayfadaki SQL sekmesine geçiş yapın.

7) İlgili kutucuğa sorgunuzu girin.

8) Git butonu ile SQL sorgusunu çalıştırabilirsiniz.