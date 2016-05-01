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Photoshop’ta Kalın Yazı Yazma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:11 - Tarih: 12 Eylül 2017 - Yorum: 0
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Photoshopta Kalın Yazı Yazma Nasıl Yapılır?Photoshop Dersleri adlı yazı dizisi çerçevesinde önceden Photoshop’ta gradient efekti ve Photoshop’ta saydam şerit üzerine yazı yazma gibi konuları işlemiştik. Şimdi ise Photoshop’ta kalın yazı yazma konusunu işliyor olacağız. Aslında bu çok temel bir aksiyon. Yani birçok kullanıcının bildiğini tahmin ediyoruz. Ancak bilmeyenler ve arama yapanlar olabilir. Bizim görevimiz de bunu sizlere aktarmaktır. Bu yüzden Photoshop’ta yazı kalınlaştırma ile ilgili adımları incelemeye başlıyor olacağız.

AYRICA: Photoshop’ta Altı Çizili Yazı Yazma Nasıl Yapılır?

Photoshop’ta Yazı Kalınlaştırma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle File > New… ile yeni bir sayfa oluşturun.

Photoshopta Kalın Yazı Yazma Nasıl Yapılır?

2) Boş sayfaya dilediğiniz metni yazın.

Photoshopta Kalın Yazı Yazma Nasıl Yapılır?

3) Yazıyı seçin.

Photoshopta Kalın Yazı Yazma Nasıl Yapılır?

4) Üstteki seçeneklerden Bold‘u seçin.

Photoshopta Kalın Yazı Yazma Nasıl Yapılır?

Örnek Görünüm

Photoshopta Kalın Yazı Yazma Nasıl Yapılır?

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