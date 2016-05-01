Photoshop Dersleri adlı yazı dizisi çerçevesinde önceden Photoshop’ta gradient efekti ve Photoshop’ta saydam şerit üzerine yazı yazma gibi konuları işlemiştik. Şimdi ise Photoshop’ta kalın yazı yazma konusunu işliyor olacağız. Aslında bu çok temel bir aksiyon. Yani birçok kullanıcının bildiğini tahmin ediyoruz. Ancak bilmeyenler ve arama yapanlar olabilir. Bizim görevimiz de bunu sizlere aktarmaktır. Bu yüzden Photoshop’ta yazı kalınlaştırma ile ilgili adımları incelemeye başlıyor olacağız.

AYRICA: Photoshop’ta Altı Çizili Yazı Yazma Nasıl Yapılır?

Photoshop’ta Yazı Kalınlaştırma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle File > New… ile yeni bir sayfa oluşturun.

2) Boş sayfaya dilediğiniz metni yazın.

3) Yazıyı seçin.

4) Üstteki seçeneklerden Bold‘u seçin.

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