Photoshop, iPad için Yayınlandı (İndir)

Adobe Photoshop, tam sürüm olarak iPad için özel olarak geliştirildi ve nihayet yayınlandı. Photoshop kullanmak isteyen iPad kullanıcılarının uzun süreli beklemeleri son buldu. iOS 13.1 ve üzeri iPad modelleri için indirilebilir olan Photoshop uygulaması, beklenen boyuttan az olarak sadece 216 MB büyüklüğünde. Ancak uygulamayı 30 gün kullanmak ücretsiz. Sonrasında da aylık ödeme ile Creative Cloud paketine üye olmak gerekiyor.

iPad için Photoshop İndir

Dokunmatik ekran kullanımı için özelleştirilmiş bir arayüz ile gelen Photoshop uygulaması, katmanlı PSD dosyalarını destekliyor ve ayrıca Apple Pencil desteği de bulunuyor. Creative Cloud üyeliği sayesinde de mobilde başlanılan bir proje PC'de devam edilebiliyor.

iPad için Adobe Photoshop İndir