Snapshot Games tarafından geliştirilen, strateji oyunu Phoenix Point için çıkış fragmanı paylaşıldı. Dünya'yı mutasyonlu uzaylılardan korumak için mücadele verilen oyun, PC için 3 Aralık tarihinde Epic Games Store üzerinden yayınlanacakken; Xbox One versiyonu için 2020'nin ilk çeyreğinde ve PlayStation 4 versiyonu için ise Xbox One versiyonundan sonra açıklanacak tarihte gelecek. Oyunun yayınlanan çıkış fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...
Phoenix Point Oyunundan Çıkış Fragmanı Paylaşıldı
Yazar: Şahin Gezici - Saat: 21:53 - Tarih: 01 Aralık 2019 - Yorum: 0
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