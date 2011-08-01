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Phoenix Point Oyunundan Çıkış Fragmanı Paylaşıldı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 21:53 - Tarih: 01 Aralık 2019 - Yorum: 0

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Phoenix PointSnapshot Games tarafından geliştirilen, strateji oyunu Phoenix Point için çıkış fragmanı paylaşıldı. Dünya'yı mutasyonlu uzaylılardan korumak için mücadele verilen oyun, PC için 3 Aralık tarihinde Epic Games Store üzerinden yayınlanacakken; Xbox One versiyonu için 2020'nin ilk çeyreğinde ve PlayStation 4 versiyonu için ise Xbox One versiyonundan sonra açıklanacak tarihte gelecek. Oyunun yayınlanan çıkış fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Phoenix Point Video İzle

Phoenix Point Çıkış Fragmanı İzle

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