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Philips, Yeni 27 inçlik Kavisli Monitörünü Duyurdu

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:57 - Tarih: 02 Mart 2017 - Yorum: 0
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Philips, Yeni 27 inçlik Kavisli Monitörünü DuyurduPhilips, geniş yelpazede sunacağı renkler ile daha gerçekçi görüntü vadeden yeni 27 inçlik kavisli monitörünü tanıttı. En iyi görünüm için keskin kavis (1800R, 1.800 mm’lik eğim yarıçapı) ile üretilen monitör, Adaptive-Sync teknolojisi ile akıcı deneyim sunuyor. Full HD çözünürlük sağlayan Philips 278E8QJAB, bünyesinde yer alan Flicker-Free teknolojisi ile parlaklığı otomatik olarak düzenliyor. Ayrıca bununla da kalmayıp, Philips SmartImage Lite özelliği ile de kontrastı, renk doygunluğunu ve keskinliği dinamik olarak iyileştirerek, görüntüye uygun şekilde ayarları sağlıyor.

Philips, Yeni 27 inçlik Kavisli Monitörünü Duyurdu

Çift stereo hoparlörün yanı sıra DisplayPort ve HDMI bağlantı noktalarını destekleyen Philips 278E8QJAB, bu aydan itibaren yaklaşık 289 dolardan satışa sunulacak.

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