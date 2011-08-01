PewDiePie, YouTube'a Ara Verecek

Felix Kjellberg isimli dünyaca ünlü YouTuber PewDiePie, uzun zamandır platformun en çok aboneli kanalıydı. Ancak artık en çok aboneye sahip olan kanal, 121 milyon abonesiyle T-Series. 102 milyon aboneye sahip olan PewDiePie, yaptığı açıklama ile iyice yorulduğunu ve platforma biraz ara vereceğini açıkladı.

Daha önceden ırkçılıkla suçlanan, Apple'da yayınlanan oyunu hakkında Apple'ın kötü yorumları ile oyunun kaldırılması, 1 Aralık'ta evine hırsız girmesi gibi birçok sorunlarla boğuşurken yorulduğunu ifade eden YouTuber, gelecek yılın başlarında biraz platformdan uzakta olacağını belirtti.