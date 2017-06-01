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PES 2018′in GamesCom 2017 Fragmanı Geldi

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 17:16 - Tarih: 23 Ağustos 2017 - Yorum: 0
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PES 2018in GamesCom 2017 Fragmanı GeldiKonami tarafından geliştirilen ve FIFA 18′in rakibi olan PES 2018 için GamesCom 2017 tanıtım videosu paylaşıldı. Önceki seriler için PC platformunda beğenilmeyen PES serisi, 2018 versiyonu ile bunu aşacağa benziyor. Fox Engine oyun motoru kullanılarak geliştirilen oyunun fragmanınında da birbirinden güzel golleri görüyoruz. PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 ve Xbox One için 12 Eylül‘de çıkışını yapacak olan PES 2018′in yayınlanan videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

PES 2018in GamesCom 2017 Fragmanı Geldi

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