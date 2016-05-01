Konami ve TFF bir araya gelerek, PES 2018 oyununda Türk takımlarının yer alması için sözleşme imzaladılar ve gelecek olan oyunda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile birlikte Türkiye Milli Futbol Takımı da bulunacak. Titizlikle gerçekleştirilen çalışma ile gerçeğine birebir benzeyen takım oyuncularının görüntüleri ile oyuncular, oyundan büyük zevk alacağa benziyor. Son olarak oyunun yarın yani 14 Eylül‘de Playstation 4, Playstation 3, Xbox One, Xbox 360 ve PC için çıkış yapacağını belirtelim.